Il Comune di Mogorella ha pubblicato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case, all’interno del centro abitato, nella misura del 50% della spesa e comunque per l’importo massimo di 15mila euro.

Il contributo può essere concesso anche a chi trasferisce la residenza a Mogorella e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un piccolo comune della Sardegna.

A disposizione del Comune, per l’annualità 2024, ci sono poco più di 62mila euro, stanziati dalla Regione, che rientrano all’interno della serie di disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento per favorire e sostenere i Comuni con popolazione inferiore ai 3mila abitanti. Le istanze dovranno essere presentate entro le 13 del 19 aprile prossimo, via PEC all’indirizzo comune.mogorella.or@legalmail.it.

