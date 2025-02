Il Comune di Masullas ha pubblicato il bando per la concessione in favore di privati cittadini di contributi a fondo perduto per l'acquisto o la ristrutturazione di prime case. Un’azione che rientra all’interno di una serie di iniziative messe in campo dalla regione Sardegna per il contrasto al fenomeno dello spopolamento rivolte ai comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti.

Il Comune di Masullas, per l’intervento, ha a disposizione, per il 2025, una cifra di poco superiore ai 46mila euro. Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa sostenuta e, comunque, per l’importo massimo di 15mila euro a soggetto. Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di concessione del contributo via PEC (protocollo@pec.comune.masullas.or.it) entro il 20 marzo. Per maggiori informazioni, gli interessati possono consultare il bando o rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale.

