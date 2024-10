Un nuovo record di iscrizioni per la scuola civica di musica Alessandra Saba. L’istituzione di Marrubiu cresce rispetto allo scorso anno, registrando 532 adesioni. Un numero mai raggiunto nei 22 anni di vita dell’istituzione del Comune che registra così un nuovo record. «Questo grandioso risultato è frutto di una grande squadra - commenta il direttore artistico Andrea Piras - che con professionalità e passione opera in tutti i nostri 21 comuni aderenti». Pervenute tante domande anche da paesi esterni, tra cui Arborea, Oristano, Ales, Ghilarza e Guspini. «Ci fa piacere essere stati scelti anche da altri centri, vicini e non - va avanti Piras - segno di come la nostra istituzione venga riconosciuta come una realtà di qualità». Solo nel terralbese le adesioni ammontano a 310, con Terralba e Marrubiu in testa, ma si rileva un incremento sostanziale dei numeri anche a Mogoro, Simaxis, Uras e Arcidano.

«Grazie alle nuove iscrizioni, sarà possibile attivare una sede anche nel comune di Villaurbana - annuncia Piras - Tra i corsi più gettonati spicca la musicoterapia. A soli due anni dalla sua attivazione gli iscritti sono triplicati: approderanno a Marrubiu, dove si svolgeranno gli incontri, da tutta la provincia di Oristano». La scuola di musica continua a rappresentare anche un volano per l’occupazione nel territorio. «Contiamo di scritturare 27 docenti - dice ancora - a dimostrazione che la nostra realtà dà lavoro a tanti professionisti qualificati”. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Marrubiu, Luca Corrias: «Questo risultato testimonia il crescente interesse verso la formazione musicale e l’impegno costante del nostro corpo docente, che lavora con passione per trasmettere l'amore per la musica a giovani e adulti. La scuola si conferma non solo un presidio culturale per il nostro territorio», continua, «ma centro di formazione di eccellenza riconosciuto a livello regionale e, come dimostrato dai recenti corsi di perfezionamento, noto anche in ambito nazionale». L’inizio delle lezioni è programmato tra fine ottobre e inizio novembre.

