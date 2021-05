Ne ha perso uno ma ne ha riacquistato subito un altro. Da oggi il consigliere Efisio Murgia fa parte del gruppo di maggioranza guidato dal sindaco di Marrubiu Andrea Santucciu. Non è più quindi seduto nei banchi dell’opposizione. Lo ha comunicato lui stesso durante il Consiglio comunale.

Murgia era entrato a far parte della minoranza lo scorso 3 febbraio. Dopo tante dimissioni aveva deciso di occupare il banco dell'ex capogruppo dell'opposizione Lorenzo Solinas che si è dimesso il 23 dicembre scorso. Dopo tanti no al sindaco Andrea Santucciu era arrivato il primo sì. Efisio Murgia però, nonostante essersi candidato cinque anni fa nella lista avversaria, ora ha deciso di dare una mano al gruppo di maggioranza. Di sposare quindi i lavori svolti sino ad oggi dal gruppo di Santucciu.

«Ho accettato con piacere il sui ingresso - spiega il primo cittadino -. Si tratta di una persona in più all'interno del mio gruppo che lavorerà per il bene del paese sino alla fine del mio mandato». Una buona notizia per il primo cittadino dopo le tensioni di circa un mese fa con il ex vice sindaco Luca Corrias che Santucciu ha deciso di mettere alla porta per la fiducia che era venuta a mancare. Corrias ora è un semplice consigliere che però non si presenta alle sedute consiliari oramai da tempo.

© Riproduzione riservata