Due indagati per l’incidente sul lavoro costato la vita a Antonio Meloni, 75 anni di Terralba. L’operaio è morto martedì pomeriggio precipitando da un vecchio montacarichi nel caseificio Sepi formaggi, a Marrubiu. E la Procura ha iscritto nel registro degli indagati Salvatore Sedda, amministratore unico della Sepi, e Gian Michele Guiso, amministratore della Esse 5 srl. Un atto dovuto in questa fase di indagine, sia per poter effettuare ulteriori accertamenti che come tutela di tutte le persone coinvolte.

L’incidente è accaduto martedì pomeriggio nel caseificio, che si affaccia sulla Statale 131. Antonio Meloni, dipendente della Esse 5, sarebbe precipitato nel vano di un montacarichi fuori uso da tempo, da un’altezza di circa cinque metri. Inutili i soccorsi.

Immediati gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia e del Nucleo investigativo di Oristano, dei funzionari dello Spresal: ci sono stati vari sopralluoghi anche con il titolare dell’indagine, il pm Marco De Crescenzo.

Lunedì intanto sarà conferito l’incarico per l’autopsia e gli indagati Guiso (tutelato dall’avvocato Gianfranco Siuni) e Sedda (assistito da Massimo Macciotta) potranno nominare un proprio consulente. La moglie e i figli di Meloni sono rappresentati dall’avvocata Gabriella Greco.

