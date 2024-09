Non avendo avuto ancora risposta alla loro prima interpellanza, i consiglieri comunali di Bosa Alessandro Campus e Giuseppe Ibba, anche in rappresentanza dei gruppi di minoranza “Bosa Cambia Bosa” e “Noi ci siamo”, tornano alla carica sulla questione della presunta incompatibilità dell’assessore al Turismo Marco Francesco Mannu e chiedono che se ne discuta in Consiglio comunale.

In una nuova interpellanza al sindaco Alfonso Marras e allo stesso assessore Mannu i due ricordano che «in apertura dei lavori del Consiglio comunale tenutosi il 2 agosto richiedevamo al presidente dell'assemblea la verifica delle condizioni di compatibilità dell'assessore tecnico Marco Francesco Mannu, nominato con decreto del 20 giugno, giacché l'assessore ricopre la carica di legale rappresentante della società Ge.Tu.s. srl, che sarebbe stata oggetto di varie ordinanze di ingiunzione di pagamento da parte del Comune di Bosa».

Campus e Ibba sollecitano dunque risposte in merito e chiedono anche, come detto, di inserire l’argomento all’ordine del giorno della prossima assemblea.

