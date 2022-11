Malumori all’interno della casa di Comunità Alloggio Sant'Ignazio da Laconi da parte dei dipendenti che aspettano stipendi arretrati.

Ad annunciare la vertenza sindacale è il Comune guidato dal sindaco Salvatore Argiolas.

Pochi giorni fa, proprio negli uffici del municipio, si è tenuto un tavolo di raffreddamento con la speranza di risolvere il problema quanto prima.

All’incontro era presente il primo cittadino, l'assessore alla Casa di riposo Manuela Mereu, il responsabile del servizio sociale, l'operatore sociale in qualità di direttore esecutivo del contratto tra il Comune e la cooperativa che aveva vinto l’appalto per la gestione, la rappresentante sindacale dei lavoratori della comunità e il rappresentante delle cooperative che si sono aggiudicate l'appalto per la gestione della struttura.

“Il tavolo di raffreddamento è stato chiesto dal sindacato a seguito della mancata corresponsione dei dipendenti di alcune mensilità stipendiali - spiega il sindaco Salvatore Argiolas - Le parti hanno portato all'attenzione dell'amministrazione le loro ragioni in un confronto costruttivo e diretto alla ricerca di soluzioni per la risoluzione della vertenza. L'amministrazione, nel ruolo di mediatore, ha ricordato ad entrambe le parti che il benessere degli ospiti deve essere l'obiettivo primario sia della parte datoriale sia dei dipendenti. Le parti hanno poi trovato una sintesi in una proposta di accordo per un piano di rientro del dovuto da parte dell'affidatario del servizio, che il delegato Uil Fpl e il rappresentante dei lavoratori si sono riservati di accettare solamente una volta informato il personale che dovrà esprimersi in merito”.

