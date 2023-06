Nell’ambito dell’iniziativa “Fai crescere Villaurbana”, la misura di sostegno alle imprese nell’ambito del “Bando Borghi”, l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro informativo. L’appuntamento è fissato per domani sera, alle 19 nel Centro Socio-Culturale del paese. All’appuntamento sarà presente un gruppo di esperti che illustrerà le caratteristiche dei finanziamenti a disposizione.

Per l’imprenditoria locale ci saranno 75mila euro (850mila euro circa in totale) per le micro, piccole e medie imprese, nei settori di Turismo, Cultura, Artigianato, Agroalimentare con un’idea coerente e sinergica con la progettazione già presentata dal Comune.

«Lo scopo dell'incontro – commenta il sindaco Paolo Pireddu - è quello di fornire tutti gli elementi utili alle aziende e agli aspiranti imprenditori, al fine di sfruttare al massimo questa grande opportunità per il nostro territorio. Il nostro augurio è che le risorse messe a disposizione dal ministero vengano sfruttate interamente e che vedano la luce tanti progetti imprenditoriali nella nostra comunità».

