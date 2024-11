Inclusione in primo piano nell’Alto oristanese. È infatti ai blocchi di partenza la 3° edizione regionale dedicata ai PLUS del Progetto Includis, annualità 2024, per la creazione di percorsi di inclusione socio-lavorativa in favore di persone interessate da disabilità. “Il PLUS Ghilarza-Bosa procede con le azioni per la partecipazione al bando. In una prima fase è stato individuato il partner di progetto tramite manifestazione di interesse, in questo secondo step si offre la possibilità a tutte le aziende private, attività commerciali, cooperative dei 32 Comuni che fanno capo a questo ambito, di partecipare e diventare così parte attiva di una comunità più inclusiva”, spiegano dal Plus Ghilarza - Bosa.

Gli operatori economici privati sono quindi invitati a presentare con urgenza la propria manifestazione d’interesse al Plus ambito Ghilarza-Bosa con sede presso l’Unione dei Comuni del Guilcier a Ghilarza entro le ore 12 del 13 dicembre. “Alla base dell’adesione al progetto regionale c’è volontà del PLUS Ghilarza – Bosa di contribuire concretamente a creare le condizioni per ampliare la partecipazione nell’Ambito Territoriale garantendo maggiore accesso, anche sul versante socio-lavorativo, a tutti i cittadini del territorio. Attivandoci insieme possiamo fare la differenza”, concludono gli operatori del Plus. Per maggiori informazioni si può consultare il sito dell’Unione dei Comuni del Guilcier.

