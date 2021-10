Un ragazzo di 17 anni è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Sassari a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata a Norbello, nell'Oristanese.

Il giovane era in sella alla sua moto e mentre transitava in centro a Norbello, per cause non ancora accertate, è andato a scontrarsi con un'auto condotta da una donna. A causa del violento impatto è stato sbalzato dalla moto e dopo un volo di alcuni metri è finito a terra.

Sul posto sono subito arrivati i medici del 118 e le forze dell'ordine. Viste le condizioni del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'Elisoccorso che ha trasportato il 17enne a Sassari dove si trova adesso ricoverato.

