Un 58enne di Simaxis è stato arrestato per produzione e spaccio di droga. A casa aveva 12 chili di marijuana, nel cortile ben sessanta piantine di cannabis, tutta l’attrezzatura per il confezionamento delle dosi fra cui diversi setacci utilizzati per preparare un infuso di marijuana.

I carabinieri della compagnia di Oristano dopo la perquisizione nella casa di Simaxis hanno sequestrato la marijuana, le sessanta piantine e tutta l’attrezzatura. L’uomo invece è stato arrestato ed è comparso in Tribunale per l’udienza di convalida assistito dall’avvocata Angela Caratzu.

Il pm Valerio Bagattini ha chiesto la misura cautelare in carcere visti precedenti (nel 2021 era stato arrestato due volte nel giro di dieci giorni perché trovato in possesso di cocaina), mentre la difesa ha sollecitato una misura alternativa. Alla fine la giudice Silvia Palmas ha disposto i domiciliari e ha rinviato al 19 aprile per la direttissima.

