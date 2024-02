Il Comune di San Vero Milis sta per ricevere in dono un’abitazione che si trova in via Santa Barbara, al civico 41. L’accettazione dell’immobile di proprietà di due cittadini attualmente non più residenti nel paese sarà un punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale previsto per domani 15 febbraio alle 19, nella sala di via San Michele.

Il sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi dovrà comunicare all’assemblea come verrà utilizzata l’abitazione. Negli atti ricevuti oggi dai consiglieri comunali di minoranza non si leggono le intenzioni da parte del Comune.

L’altro punto all’ordine del giorno è la variazione del Piano particolareggiato nel centro storico del paese. Sarà possibile seguire la seduta anche attraverso la pagina Facebook del Comune.

