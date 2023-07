Nuovo appuntamento, domani a Gonnosnò, con la rassegna “Chistionis”. Protagonista dell’incontro sarà il politico ed ex magistrato Luigi de Magistris che presenterà il suo ultimo libro “Fuori dal sistema”.

Arrivata al quarto appuntamento, la rassegna itinerante “Chistionis” è organizzata dai comuni di Usellus, Gonnosnò ed Albagiara, con il sostegno del Consorzio Turistico Due Giare e la direzione artistica della Biblioteca Gramsciana Onlus.

«Ancora cultura – commenta il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda - che si sposa con la socializzazione nel nostro territorio e rende la nostra zona più appetibile per i visitatori anche nelle settimane estive».

Dalle 18.30, nell’ex sala consiliare di via Matteotti, De Magistris presenterà la sua ultima fatica editoriale. Luigi Manias dialogherà con l’autore, mentre gli interventi saranno affidati a Marco Atzori. Luigi De Magistris, 56 anni, politico ed ex magistrato italiano, sindaco di Napoli dal 2011 al 2021 e sindaco della sua città metropolitana dal 2015 al 2021, è stato europarlamentare per l'Italia dei Valori dal 2009 al 2011, dove ha presieduto la Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

«Sarà – conclude il sindaco di Gonnosnò, Ignazio Peis - un bel pomeriggio di fine luglio, di confronto e crescita per tutta la nostra comunità».

