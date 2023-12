Da mercoledì scorso, Gonnosnò può contare su un nuovo centenario, Giovannino Farris.

La grande festa nella giornata di sabato, quando signor Giovannino, ora ospite della casa di riposo di Gonnosnò, ha festeggiato in compagnia delle persone più care, del sindaco Ignazio Peis e dell’amministrazione comunale, del sacerdote Don Bruno e della famiglia Obili, al quale è molto legato, sin da quando entrò a far parte dell’azienda agricola di Eusebio Obili e Pietrina Floris.

Don Bruno ha celebrato una messa in suo onore e poi il via ai festeggiamenti, nel corso del quale il primo cittadino ha anche consegnato una targa con gli auguri della comunità. Nel corso della serata tanti momenti di commozione, ma anche di vera gioia, nel ricordo del secolo di vita vissuta dal signor Farris, ben voluto e amato da tutti per la sua grande simpatia, umiltà e cordialità.

«Un grosso motivo di orgoglio per tutta la comunità – commenta il sindaco - ha rappresentato, e tutt'ora rappresenta un esempio di vita per tutti. Ha vissuto un secolo caratterizzato da eventi che hanno segnato la storia del paese. Lo ha fatto con discrezione e umiltà, e con un grandissimo senso della vita, che ha sempre affrontato in maniera responsabile e al contempo gioiosa. E forse sta proprio qui il segreto della sua longevità».

