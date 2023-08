Tentato omicidio domenica pomeriggio in pieno centro a Gonnosnò. Un uomo, col viso coperto da un passamontagna, era pronto a dare fuoco al rivale dopo avergli lanciato benzina sopra i vestiti. Il 56enne però ha reagito mettendo in fuga l’aggressore. I carabinieri della compagnia di Mogoro hanno subito avviato le indagini per tentato omicidio.

Il 56enne passeggiava in corso Umberto e improvvisamente è stato avvicinato da un uomo che indossava una tuta bianca di protezione in tyvek (simile a quella utilizzata da medici legali e Ris) e aveva il volto coperto da un passamontagna. In una mano teneva un accendino da cucina, nell’altra una bottiglia piena di infiammabile. Con un gesto velocissimo ha lanciato la benzina ma non ha avuto il tempo di innescare il fuoco perché il 56enne si è divincolato e ha reagito mentre l’aggressore è scappato a piedi nelle viuzze del paese, facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivarti i carabinieri della compagnia di Mogoro che hanno cercato ricostruire quanto accaduto, si indaga per tentato omicidio.

