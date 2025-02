Il Comune di Gonnoscodina ha pubblicato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto e o ristrutturazione delle prime case. Il sostegno potrà essere concesso nella misura del 50% della spesa sostenuta e per un importo massimo di 15mila euro.

L’intervento rientra all’interno delle disposizioni per il contrasto allo spopolamento messe in campo dalla Regione, in favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 3mila abitanti. A disposizione del Comune di Gonnoscodina ci saranno circa 70mila euro, anni 2023 e 2024, da ripartire tra chi avrà i requisiti per riceverlo.

Gli interessati potranno presentare la documentazione, inoltrandola al Comune tramite e-mail (protocollo@pec.comune.gonnoscodina.or.it o protocollo@comune.gonnoscodina.ot.it) o a mano all’Ufficio Protocollo. Bando e documentazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente.

