Novità a Gonnoscodina per le attività di intrattenimento e formativo riservate alla popolazione che ha più di 65 anni.

Sono aperte, infatti, le iscrizioni per il corso di ballo sardo e per quello di alfabetizzazione informatica, riservati alle persone residenti.

Entrambe le iniziative rientrano all’interno del progetto “Nuove Energie” del Distretto Socio-Sanitario del territorio di Ales e Terralba e curato dalla Cooperativa Sociale "Il Mosaico".

Per quanto riguarda il corso di ballo sardo, per gli interessati, l'appuntamento è per ogni giovedì, dalle 16 alle 17.30.

Il corso di alfabetizzazione informatica, invece, che verte in particolare sull’utilizzo dello smartphone, inizierà il prossimo 20 ottobre, per tutti i venerdì, dalle 16 alle 17.30.

Entrambe le attività verranno svolte negli spazi della ex Scuola Materna del paese, in via Sardegna. Per informazioni e adesioni sui corsi ci si può rivolgere invece presso gli uffici comunali.

