Novità a Ghilarza per le donne in dolce attesa e per le mamme di bimbi piccoli: arrivano infatti i parcheggi rosa. Un modo per facilitare gli spostamenti in un momento della vira in cui le incombenze sono tante e non sempre si ha la possibilità di essere accompagnate. Ecco allora che in punti strategici, vicino all’ospedale e agli uffici, si è scelto di sistemare due parcheggi rosa: uno nel nuovo parcheggio di via Matteotti, da poco ultimato, e l’altro nel viale Antonio Carta, proprio di fronte al presidio ospedaliero.

Negli ultimi anni sempre più Amministrazioni comunali in Italia hanno fatto questa scelta. L’assessore ai Servizi sociali Laura Manca spiega: “Questo vuole essere un piccolo gesto di sensibilità e attenzione nei confronti delle mamme in dolce attesa e con bimbi piccoli. Ora stiamo valutando se realizzarne degli altri”. Sistemata anche la segnaletica orizzontale e verticale. “Ci affidiamo al buon senso delle persone. Lasciare libero il parcheggio per le persone a cui è riservato è un gesto di cortesia”, conclude l’assessore.

© Riproduzione riservata