Dopo due anni, torna su Marrulleri, il grande Carnevale di Marrubiu. Per colpa del Covid si è interrotto il filo con gli appassionati di carri e maschere allegoriche, ma con uno sforzo anche economico, reso possibile da un emendamento alla Finanziaria regionale, il Comune potrà riproporre la grande festa con l’abito di gala. Il grande giorno sarà domenica, a partire dalle 16: ci saranno anche i Dj di Radiolina a presentare e a condurre la premiazione dei protagonisti nel palco di piazza Amsicora.

Sono attese – secondo gli organizzatori – circa ventimila persone da tutta l’Isola, domenica a Marrubiu, per un Carnevale che, alla quarantreesima edizione, ormai può definirsi identitario. Ne è convinto il sindaco Luca Corrias: «Si tratta di uno degli eventi allegorici più rilevanti nel panorama regionale che il Comune di Marrubiu organizza in collaborazione con l’associazione Su Marrulleri e la Pro Loco, con il supporto delle attività commerciali e artigianali del territorio e con protagonista l’estro dei maestri della cartapesta del paese. Dopo due anni di stop, le strade del nostro centro urbano accoglieranno gli attesissimi carri allegorici provenienti da tutta l’isola. Migliaia e migliaia di maschere, figuranti e pubblico sfileranno per le vie del paese in sicurezza grazie ad un piano da tempo elaborato che vede l’impegno di tanti professionisti con la collaborazione delle compagnie barracellari di tutta l’isola. Si tratta dell’edizione che ha beneficiato del contributo più ampio mai ricevuto dalla Regione al Comune di Marrubiu per l’evento con emendamento in Finanziaria promosso dal consigliere regionale Emanuele Cera. La crescita di una manifestazione identitaria come questa, rappresenta un vero orgoglio per il paese».

Per l’annualità 2023 e 2024 sono infatti previsti 50 mila euro per mettere in piedi una macchina amministrativa imponente: le iscrizioni sono ancora aperte, ma per ora sono venti i carri e i gruppi allegorici che hanno dato la loro adesione. Paolo Soru, vicesindaco del paese, sottolinea lo sforzo affinché tutto vada per il verso giusto: «Sarà una grande edizione che richiede una grande macchina organizzativa la quale conta più di 200 persone impegnate nella sicurezza nel coordinamento e nella gestione dell’evento. Ma non si può negare che il centro della manifestazione siano i carri colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti i Gruppi che da tantissimi anni contribuiscono a far crescere questo evento, riuscendo a ogni edizione a sorprenderci con qualche bella novità». A garantire la sicurezza (è stata attribuita una delega alla sicurezza al consigliere comunale Mattia Tuveri) saranno 120 barracelli in arrivo da tutta l’Isola, i vigili del fuoco, 30 addetti con la qualifica alto rischio antincendio, 6 ambulanze, 3 medici, un presidio sanitario avanzato in piazza Gramsci. In piazza Italia saranno sistemate delle tribune per chi volesse vedere la sfilata in comodità: «Lo spettacolo e il divertimento saranno garantiti con il dj set in piazza Amsicora a cura dei dj di Radiolina, ci sarà anche la presentazione dei carri nella piazza della stazione che ospiterà anche due tribune. Su Marrulleri si chiuderà con le premiazioni in piazza Amsicora grazie ad una giuria che quest’anno avrà esperti in coreografie di ballo, ex carristi e protagonisti della manifestazione, e le autorità presenti. La festa si concluderà nella discoteca Why Not per una serata all'insegna del divertimento e dell'arrivederci A su Marrulleri 2024».

Chiude Marco D’Alessandro, presidente dell’associazione Su Marrulleri: «Siamo pronti ad accogliere tutti i gruppi dei carristi, veri protagonisti della manifestazione con le loro opere d’arte. Saranno 20 i carri e gruppi mascherati che sfileranno per le vie di Marrubiu. Siamo pronti ad accogliere gioiosamente figuranti, spettatori e famiglie. La novità per quest’anno è MarrulleriLand uno spazio nel canale coperto dedicato alle famiglie con punti ristoro e intrattenimento per bambini». Insomma, non resta che attendere le 16 di domenica.

© Riproduzione riservata