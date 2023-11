Una luce blu ieri ha attirato tutti i passanti che guardavano la facciata del municipio. Il Comune di Zeddiani ha voluto festeggiare il 34° anniversario dall’approvazione, da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il trattato sui diritti umani per migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti.

In occasione di questo importante appuntamento, anche quest’anno l’Unicef Italia e l’Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani - hanno lanciato l’iniziativa “Go Blue” per ricordare con un gesto simbolico che per ogni bambino, bambina e adolescente ogni diritto deve essere garantito e attuato. Il Comune di Zeddiani ha aderito all’iniziativa illuminando di blu la casa comunale.

«In questo modo intendiamo sensibilizzare tutti sui diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti e rinnovare l'impegno, come amministrazione, verso l’adozione di politiche che garantiscano la piena attuazione della Convenzione Onu», ha spiegato il sindaco Claudio Pinna. Che ricorda inoltre che sul sito istituzionale è possibile visionare e scaricare la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Poster dei Diritti e altro materiale informativo.

