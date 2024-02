Il Consorzio Due Giare, in collaborazione con le Pro Loco e associazioni dei paesi aderenti, organizza per i mesi di marzo e aprile cinque escursioni lungo il territorio denominata “Passeggiare in Primavera 2024”.

Una serie di appuntamenti, attraverso le bellezze naturali e storiche, nel quale grandi protagoniste saranno foreste, altipiani, distese di mandorli, uliveti e prati attraverso percorsi che si snoderanno tra campagne e paesi presenti all’interno del Consorzio.

La prima data sarà quella di domenica 3 marzo, tra i luoghi di interesse di Baressa, Sini e Baradili; il 10 marzo ci si sposterà tra Pompu, Curcuris e Gonnosnò; il 17, invece, appuntamento tra Villa Verde, Usellus e Albagiara.

Ad aprile, gli altri due eventi: il 7 tra Assolo, Senis e Nureci, mentre il 14 chiusura a Villa Sant’Antonio.

I percorsi saranno di facile o media difficoltà. Un’occasione, dunque, per unire il benessere fisico e mentale attraverso l'effetto benefico della camminata all'aria aperta e la promozione del territorio.

