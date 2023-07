Qualcuna ha il tappo, molte invece no. I più piccoli, incuriositi, le raccolgono per farle vedere ai genitori. Con tutti i rischi del caso. Nel lungostagno, a Cabras, ci sono tante siringhe abbandonate. Una brutta immagine per il paese ma anche tanto pericolo per i bambini che giornalmente si trovano da quelle parti per trascorrere qualche ora in compagnia con i loro coetanei.

Le siringhe abbandonate si trovano nella piccola spiaggia artificiale che l’amministrazione comunale di Cabras ha realizzato alcuni mesi fa, nell’ambito della valorizzazione di piazza Stagno. Quello che dovrebbe essere il fiore all'occhiello del paese. Ora però è meglio non avvicinarsi: in varie zone ci sono tante siringhe abbandonate dopo essere state usate. Molte le segnalazioni da parte dei genitori di Cabras, sia in Comune ma anche sui social. In tanti in queste ore stanno postando le foto delle siringhe abbandonate con la speranza che qualcuno quanto prima bonifichi la zona.

Tante famiglie chiedono anche la presenza delle forze dell'ordine.

Piazza Stagno ormai da tempo è diventata anche il ritrovo dei ragazzi di età compresa dai 12 ai 16 anni.

© Riproduzione riservata