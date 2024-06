Ci risiamo. Domani, 8 giugno, salterà un altro turno notturno della guardia medica di Cabras, che sarebbe dovuta essere operativa dalle 20 fino alle 8 del giorno successivo. A comunicarlo con una nota nel sito istituzionale è la Asl di Oristano. Nel paese lagunare si tratta della quarta sospensione di servizio nel giro di pochissimi giorni: non era stato coperto il turno di sabato scorso ed è saltato anche quello del 4 giugno, del sei e ora anche quello di domani.

Un disservizio importante, visto e considerato che tantissimi cittadini, circa mille, dopo il pensionamento della dottoressa Adriana Muscas, sono rimasti senza medico. Sempre la Asl fa sapere che in caso di necessità ci si può rivolgere ai punti di guardia medica più vicini. Il problema però è che anche ad Oristano domani 8 giugno il turno della guardia media non sarà coperto, come ha riferito la stessa Asl in un'altra nota. La prossima settimana in via Carducci il medico sarà presente solo domenica 9 giugno dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo e mercoledì 12 dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo.

A Cabras si risolverà qualcosa a partire dal prossimo 13 giugno, con l'apertura di un nuovo Ascot, l'ambulatorio straordinario territoriale per chi è rimasto senza medico di base. Il medico sarà presente dal 13 giugno nell'ambulatorio di via Tharros, lo stesso che ospita, quando c'è, la guardia medica.

