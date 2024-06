Si parte con la tintarella in spiaggia ma anche con le attività in mare. Il Comune di Cabras nel proprio sito istituzionale ha pubblicato la graduatoria per l’assegnazione dei posti ormeggio presso il campo boe di Mare Morto, a seguito della procedura a sportello pubblicata il 20 maggio 2024.

«I candidati risultanti in posizione utile possono provvedere alla regolarizzazione dell’importo entro il termine massimo dell’11 giugno 2024 - fa sapere il Comune - Qualora qualcuno non dovesse provvedere in tempo utile, si scorrerà la graduatoria in stretto ordine di arrivo delle richieste fino all’esaurimento dei posti eventualmente disponibili».

Allo stesso modo, qualora venissero allestiti nuovi posti ormeggio, per l’assegnazione si seguirà lo stesso ordine cronologico di ricezione delle domande, fino all’esaurimento dei posti.

