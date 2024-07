Il ristorante è in casa loro. Accolgono a cena degli sconosciuti per far conoscere le loro specialità, tra sorrisi, coccole e spiegazioni dettagliate di ciò che preparano nella loro cucina. A Cabras pochi giorni fa, nel cuore del centro storico, è nato il primo home restaurant. I registi della nuova avventura sono Pietro Sedda e Antonio Porru. Il primo è un noto tatuatore, il secondo è da sempre impegnato nell'attività dell'ospitalità. Ma hanno anche la passione per la cucina, ecco perché hanno deciso di iniziare questa nuova attività a casa loro che si chiama “Musubi, al giardino di sera”.

Il locale (foto Sara Pinna)

Musubi è una parola in giapponese che definisce il flusso del tempo, la comunicazione tra le persone. Qua però non solo cibi sardi: gli ingredienti locali si uniscono questa volta a quelli orientali. Un'altra loro passione che la sera cercano di trasmettere a chi si accomoda nel loro giardino di casa. Massimo dieci posti a sedere, come vuole la legge: poi musica di sottofondo e l'esperienza culinaria a quel punto può iniziare. Tre ore di assaggi con la spiegazione degli ingredienti utilizzati e di come sono stati preparati nella cucina a vista. L'Oriente non è solo sui cibi ma anche in giardino: gli arredi sono curati nei minimi dettagli e tutti sono stati acquistati durante i viaggi dei due titolari.

Nel loro ristorante casalingo il menù è fisso, cambia ogni settimana. «Ci piace viaggiare, andiamo spesso in Oriente, ma ci piace anche la cucina di questi meravigliosi posti. Ecco da dove nasce il nostro progetto», raccontano Antonio e Pietro mentre preparano i piatti da servire agli ospiti, «Uniamo il cibo asiatico agli ingredienti del territorio come ad esempio la fregola o i formaggi. Facciamo assaggiare ai nostri ospiti gusti diversi dal solito».

Pietro prima di intraprendere questa nuova avventura ha frequentato diversi corsi di cucina in un'accademia a Milano. Antonio invece ha seguito corsi di sala e management. «Avere le persone a casa», concludono, «è per noi un valore aggiunto».

