L’ufficio postale di Cabras aprirà a novembre, ancora la data però non si conosce. Un disservizio per i cittadini che dura dallo scorso 4 settembre.

I lavori di ristrutturazione della sede nell’ambito del progetto Polis dovevano terminare lo scorso 12 ottobre, con la riapertura quindi dell’ufficio. Così però non è stato. Tutta colpa del parere paesaggistico che ancora manca e che deve dare la Soprintendenza, necessario per i lavori della facciata esterna.

Fa il punto il sindaco Andrea Abis, alla luce anche delle lamentele di tanti cittadini: «Il nostro paese, a differenza di altri, è sottoposto a tutela paesaggistica integrale, è quindi necessario presentare una pratica paesaggistica, un passaggio che inizialmente nel caso dell’ufficio postale non era stato fatto. Diciamo che c’è stato un incidente di percorso».

Sono stati gli uffici comunali ad accorgersi della mancanza del documento, gli stessi hanno chiesto poi a Poste l’integrazione che poi è stata trasmessa a Cagliari per un parere. «La procedura prevede 20 giorni di tempo - chiude Abis - Se non dovesse arrivare una risposta a breve la daremo per acquisita. Non nego di aver chiesto alla Soprintendenza di accelerare i tempi».

