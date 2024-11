Procede l’iter per l’approvazione del piano di valorizzazione delle terre civiche del Comune di Cabras. Il Consiglio comunale ha approvato il documento in via definitiva a seguito delle osservazioni e integrazioni richieste dagli uffici regionali. «Si è trattato di un procedimento lungo e molto complicato, che ha impegnato gli uffici comunali in maniera importante in quanto coinvolge 2.200 ettari di terreno per il quale è risultata necessaria una integrazione della mappatura - spiega l’assessora Alessandra Pinna - Possiamo però dire con soddisfazione che oggi la comparazione delle terre civiche è perfettamente allineata alle cartografie storiche derivanti dai decreti commissariali del 1936 e del 1941 del territorio di Cabras e Solanas».

La Regione aveva chiesto anche una migliore specificazione delle categorie di utilizzo delle terre. Il Consiglio comunale, nella stessa seduta e con il medesimo numero di voti a favore (12) e di astenuti (3), ha approvato il riconoscimento della riserva di esercizio in favore di 35 beneficiari di assegnazioni di terre civiche a seguito di procedura pubblica. La proposta era stata presentata e approvata in Consiglio comunale a dicembre del 2023 e riguardava 170 ettari di terre precedentemente messe a bando.

