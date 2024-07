Gli amministratori hanno programmato un incontro dedicato ai genitori dei bambini che intendono iscrivere i loro figli all’asilo nido comunale. Appuntamento per martedì 23 luglio alle 18.30 al centro polivalente di via Tharros. Durante la riunione verrà affrontato il tema delle iscrizioni in vista della riapertura di settembre e verranno date tutte le spiegazioni relative all’organizzazione del servizio durante il prossimo anno educativo. Saranno presenti all’incontro il sindaco Andrea Abis, l’assessora alle Politiche Sociali e Sanitarie Laura Celletti e le operatrici della cooperativa che gestisce il servizio.

