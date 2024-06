Il Comune di Cabras avvia le iscrizioni del progetto di accoglienza estiva in ludoteca per i bambini residenti di età compresa fra i tre e i sei anni che nel corso dell’anno scolastico 2023-2024 abbiano frequentato la scuola materna. Seguiti da educatori professionali, bagnino e personale ausiliario, i piccoli avranno modo di partecipare ad attività ludico motorie nei locali di via Amsicora e, due volte a settimana, allo spiaggia day che si svolgerà a Torre Grande.

L’appuntamento quotidiano è previsto dal lunedì al venerdì con ingresso dalle 8.30 alle 09 e uscita tra le 12.30 e le 13. Le attività avranno inizio presumibilmente lunedì primo luglio e il servizio sarà attivo fino al 2 agosto prossimo.

«Garantiamo anche ai più piccoli una continuità ludica nel periodo estivo grazie al servizio di Ludoteca - ha affermato l’Assessora alle Politiche sociali Laura Celletti - Tenere vive le relazioni con i coetanei anche durante le vacanze è importante e permette di arricchire la socialità anche al di fuori del contesto familiare».

Le domande di ammissione devono essere presentate entro le ore 12 di martedì 25 giugno 2024. La quota di partecipazione al progetto verrà parametrata sulla base della fascia Isee di appartenenza del nucleo familiare e del pacchetto attività scelto. È prevista una riduzione del 10 % dal secondo partecipante del medesimo nucleo familiare. Il Comune provvederà a stilare una graduatoria degli ammessi, fino ad un massimo di 50 bambini, più ulteriori 3 posti per bambini con disabilità certificata.

