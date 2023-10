Anche l’amministrazione comunale di Bosa aderisce al progetto “Non solo un simbolo” e colorerà di rosso una panchina al centro della Città, partecipando inoltre al flash mob in programma il prossimo 26 novembre. Lo ha deliberato la Giunta Comunale che ha condiviso le finalità della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, indetta dall’Associazione Scarpetta Rossa.

La campagna sociale è rivolta alla sensibilizzazione verso il grave problema degli abusi fisici e psicologi sulle donne, rivolta ai Comuni italiani e a tutti i luoghi di grande affluenza di pubblico.

«L’iniziativa – spiega il sindaco Piero Casula - ha un forte valore simbolico e proprio per questo è stato deciso di colorare di rosso una panchina del centro che diventerà non solo un simbolo della lotta contro la violenza, ma anche uno strumento di sensibilizzazione verso l’opinione pubblica sull'importanza che deve essere data alla non violenza contro le donne».

© Riproduzione riservata