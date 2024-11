Promuovere iniziative culturali e formative, sensibilizzando adulti, genitori, insegnanti ed educatori sui temi della relazione educativa e della legalità. Sono queste le finalità che continua a perseguire l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alfonso Marras ed in particolare gli assessorati alla cultura ed ai servizi sociali.

Tra le diverse iniziative in programma lo storico e apprezzato concorso di idee dedicato alla memoria di Francesco Pischedda, poliziotto bosano caduto in servizio, con un “dialogo educativo” riservato ai ragazzi delle classi quarte e quinte dell’Istituto di Istruzione superiore.

Ed ancora, in collaborazione con l’Oratorio cittadino sarà realizzato un ciclo di seminari. Saranno esattamente quattro gli appuntamenti a cura del Crea, centro per la creatività’ educativa impresa sociale srl, con la presenza del formatore Lorenzo Braina, pedagogista, educatore e divulgatore pedagogico, con esperienza trentennale nel campo dell’educazione, del disagio, della devianza ed autore di molteplici testi sui temi.

Il Comune finanzierà i seminari con 3.500 euro mentre il ciclo degli incontri si svolgerà nella sala conferenze del seminario. Il primo è in programma il prossimo 20 novembre, al mattino per i ragazzi delle superiori e nel pomeriggio per genitori e insegnanti.

