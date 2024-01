Guardia costiera e vigili del fuoco in azione nell’area portuale di Bosa Marina per recuperare un’auto rimasta in bilico sul ciglio della banchina, per evitare che precipitasse in mare.

La vettura, che era stata lasciata in sosta vietata, senza la marcia ingranata, si è mossa, forse per un cedimento del freno a mano, arrivando fino al ciglio della banchina. E lì è rimasta pericolosamente sospesa.

Dopo l’allarme, sul posto è giunto il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa guidato dal Comandante Alessandra Gabrini, che ha organizzato le operazioni di messa in sicurezza, anche e soprattutto per evitare che la macchina finisse in acqua, con tutti i rischi di inquinamento del caso.

Sono così intervenuti gli uomini del 115, che con un verricello e un braccio telescopico hanno rimesso in sesto l’auto. Quindi è stato rintracciato il proprietario, cui è stato intimato di provvedere alla rimozione e che ora, in assenza di permesso di accesso al porto, potrebbe incorrere in sanzioni.

