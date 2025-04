Per tre giorni, dal 9 all’ 11 maggio, la città del Temo sarà la capitale dello sport inclusivo con la grande festa dello sport di “Power Of Sport”. La terza edizione della manifestazione, ideata e da Sea Scout Group, è organizzata in collaborazione con l’Associazione Sos Amigos di Bosa il cui presidente è il consigliere comunale Eligio Urgu, ed ha il patrocinio del Comune di Bosa, dell'Unione dei Comuni e dei Comuni della Planargia.

Presso il seminario di Bosa sarà allestito il villaggio sportivo con tante attività che metteranno al centro la pratica sportiva come simbolo di uguaglianza tra persone che convivono con disabilità e coloro che non lo sono. «Obiettivo della manifestazione – spiega Eligio Urgu- è portare lo sport praticato dalle persone con disabilità nella nostra cittadina e così essere da stimolo all'accoglienza per le società bosane che ancora non lo fanno. Nell’area sportiva - aggiunge- ci sarà presenza di atleti e tecnici delle federazioni coinvolte, ma anche la partecipazione degli istituti scolastici e delle associazioni sportive, in modo che lo spirito dell’iniziativa sia individuabile in quei principi di integrazione e inclusione sociale che la nostra associazione con tenacia persegue».

Il mix delle attività è ampio con giochi senza barriere e senza frontiere, un torneo di baskin, calcetto, judo, tiro con l’arco, remoergometro, lancio del peso paralimpico, lancio del vortex, percorso sensoriale, moto-terapia. Una edizione che si annuncia entusiasmante e ogni si arricchisce di ospiti provenienti da tutta Italia, comprese le para - athlete dell’ Esercito che presentano la giornata dei giochi paralimpici.

«Il lavoro di Power of Sport – evidenziano la presidente di Sea Scout Rita Taris e il fondatore Riccardo La Porta- intende fare breccia nelle comunità e risvegliare le coscienze in quanto attraverso lo sport possiamo capire che le differenze dettate dalla disabilità si azzerano».

Durante la tre giorni, anche un convegno incentrato sul tema dello sport e disabilità dal titolo “Racconti di buone parole e pratiche”, che si svolgerà venerdì 9 alle 18.

Parteciperanno Sergio Astori, psichiatra e psicoterapeuta, Valentina Sollai pedagogista e mental coach, Alfio Uda presidente di SardegnAccessibile. Presente anche il parathletà Moreno Marchetti, mentre atleti e atlete potranno contare sulla presenza dell’associazione pedagogisti per lo sport.

L’evento si concluderà domenica 11 con “Bosa Insieme”, una mattina aperta a tutti e dedicata alla corsa, alla camminata e alla ciclopedalata.

