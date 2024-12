Una serie di disagi per l’interruzione nell’erogazione dell’acqua potrebbe verificarsi lunedì 9 dicembre in città per i lavori di collegamento delle nuove condotte realizzate nella via Manin, Piazza e via Aldo Moro.

«Durante l’esecuzione dell’intervento a partire dalle ore 8 – comunicano da Abbanoa - verrà sospesa l’erogazione idrica lungo la rete cittadina per il tempo necessario all’esecuzione dei collegamenti e sino a ultimazione dei lavori stimata per le ore 17, con possibili disservizi in tutto l’abitato».

«Il ripristino del servizio – precisano dall’Ente - potrà avvenire senza preavviso e con tempi che al momento non sono ipotizzabili, ma comunque entro la giornata».

Ed ancora una avvertenza quando l’acqua ritornerà in rete. «Alla ripresa del servizio – evidenziano da Abbanoa - potrebbero verificarsi transitori e limitati fenomeni di torbidità durante le operazioni di riapertura della erogazione alle utenze».

