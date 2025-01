È stato rinviato a data da destinarsi il Consiglio comunale previsto per martedì pomeriggio, il 14 gennaio, alle ore 15. Il sindaco Alfonso Marras con una Pec inviata ai consiglieri ha informato che la seduta era da ritenersi annullata «per mero errore materiale nella convocazione precedente». Un fatto inedito, di cui peraltro fino a tarda serata non si leggeva alcuna comunicazione ufficiale nel sito istituzionale.

Si dovrà dunque aspettare per deliberare sugli importanti punti all’ordine del giorno che prevedevano la presentazione delle linee programmatiche di mandato 2024-2029, l’approvazione del documento unico di programmazione 2025 2027, l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e le interpellanze.

In cosa consista il mero errore materiale per ll rinvio all'ultimo momento del Consiglio non è dato saperlo e probabilmente solo nelle prossime ore si potrà conoscere qualcosa di più sulle motivazioni che hanno indotto il sindaco ad annullare la riunione consiliare.

La cosa certa è che l’atto non è stato, stranamente, firmato dal presidente del Consiglio Vincenzo Pinna, eletto recentemente alla guida dell’assemblea civica.

