Presto l’ingresso sud di Bonarcado sarà riqualificato con la nuova rotatoria che si innesterà nella provinciale 15 verso Milis. Dopo aver pavimentato ex novo il Corso Italia e via Europa, le principali vie che attraversano interamente il centro abitato, ora è il turno di sistemare la porta di accesso al centro abitato. La rotonda è indispensabile per regolarizzare e snellire il traffico e per garantire più sicurezza alla circolazione veicolare, il Comune ha contribuito con 30mila euro di fondi di bilancio, e non a breve verranno appaltati i lavori.

Soddisfatto il sindaco Annalisa Mele: «Siamo riusciti a ottenere 400mila euro dalla Provincia, che si è resa disponibile, ascoltando le istanze della nostra comunità. Per la rotatoria che permetterà di agevolare l’ingresso verso il centro abitato abbiamo recuperato anche fondi del bilancio comunale».

Sono snodi fondamentali del traffico cittadino bonarcadese e opere urbane necessarie per tutto il traffico che transita da e per il Montiferru: «Siamo soddisfatti, dopo molto lavoro e determinazione, e dopo decenni mettiamo in sicurezza queste arterie stradali fondamentali che servono non solo Bonarcado ma tutta il traffico veicolare del nostro territorio».

