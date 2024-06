Prenderà il via in questi giorni il progetto “riGeneration Green”, dedicato ai minori residenti nei Comuni di Ardauli, Neoneli e Nughedu Santa Vittoria.

L’iniziativa, realizzata dall’associazione temporanea di scopo costituita da Lughenè, Cooperativa Sociale Onoai e ASD Neoneli 2010, è finanziata dal bando “Educare insieme” del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto, che si estenderà fino ad aprile 2025, offre un ricco programma di attività all’aperto, ludiche, culturali e sportive rivolte ai bambini nati dal 2010 al 2019, con l’apertura spontanea di alcune iniziative anche per i nati tra il 2007 e il 2009. L’azione nasce per contrastare la carenza di servizi sportivi e di offerte culturali in un territorio distante dai centri urbani più popolati, al fine di garantire lo sviluppo delle capacità motorie, prevenire la comparsa di disturbi fisici attraverso uno stile di vita attivo, accrescere le capacità sociali e relazionali, al contempo sensibilizzando sull’importanza di applicare un modello condiviso di educazione sana, sul rispetto della natura e della persona.

Diverse le attività previste: saranno proposte delle camminate nei sentieri del Barigadu (con possibilità di partecipazione anche per genitori e adulti). Dopo ogni camminata, verrà offerta una merenda ai bambini e ragazzi. Si prevede la realizzazione di un appuntamento a giugno ed uno a settembre in ciascuno dei tre comuni.

Tra le attività programmate anche il centro estivo: giochi in natura, grandi giochi in legno, attività musicali e sportive presso le aree verdi dei paesi partner del progetto.

I bambini verranno coinvolti in giochi creativi tre mezze giornate a settimana, sino al 3 settembre. Saranno proposte (una giornata a luglio e una ad agosto in ciascuna comunità coinvolta) pedalate di gruppo per bambini e adulti, con merenda finale per i partecipanti più giovani. Bambini e ragazzi avranno la possibilità poi di trascorrere dieci giornate di attività in piscina, da giugno a settembre. Infine, sono state previste osservazioni astronomiche guidate dagli esperti dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, con illustrazione delle problematiche legate all’inquinamento luminoso. Iniziativa aperta a adulti e bambini, con appuntamenti a luglio e agosto in ciascun Comune.

Per la partecipazione al progetto non è previsto nessun costo a carico delle amministrazioni. Le famiglie dovranno sostenere solo una quota assicurativa e gli spostamenti dal proprio Comune di residenza verso il centro estivo, mentre il trasporto da e per la piscina di Ardauli sarà fornito gratuitamente.

«Con riGeneration Green oltre alle attività di educazione formale e informale all’aperto abbiamo assunto diversi impegni con il Dipartimento delle Politiche per la famiglia – spiega Francesca Frongia, dell’associazione culturale Lughené - Due in particolare quelli che riteniamo fondamentali per il futuro delle piccole comunità come quelle in cui realizzeremo le attività. Il primo è creare reti e facilitare la cooperazione tra le diverse associazioni o enti del terzo settore, le pubbliche amministrazioni e le comunità coinvolte per promuovere la crescita, l’apprendimento e il benessere generale. Non è facile ma per promuovere un vero miglioramento è necessario farlo. Il secondo aspetto porta a un cambiamento importante di ciascuna organizzazione coinvolta e del modo di lavorare di ognuno è quello di misurare, valutare e comunicare l’impatto di ogni azione, progetto e in generale dell’operato come organizzazione del terzo settore, sulla comunità, sull’ambiente e sui diversi portatori di interesse. Il senso della valutazione è quello di migliorarsi continuamente e di generare un valore che prosegua anche oltre la conclusione del progetto».

