Il Comune di Baressa ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti che hanno frequentato l’ultimo della Secondaria di I° grado, le Secondarie di II° grado nell’anno scolastico 2022/2023 e agli studenti universitari per l’anno accademico 2023.

Per gli studenti della terza classe della Secondaria di I° grado verranno assegnate 2 borse da 150 euro. Per i ragazzi dalla prima alla quinta della Secondaria di II° grado ci sono 2 borse da 260 euro, 2 da 220 euro e altre 2 da 180 euro. Per quanto riguarda gli universitari, infine 2 contributi da 250 euro.

Le domande potranno essere presentate al Comune di Baressa, Ufficio Servizi Sociali, entro la giornata di venerdì. Varie le modalità di presentazione: in formato cartaceo direttamente in Municipio o in via telematica (indirizzi protocollo@pec.comune.baressa.or.it e servizisociali@comune.baressa.or.it).

