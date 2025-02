Domenica, tra Baressa e Baradili, il primo dei sette itinerari primaverili dell’edizione 2025 di “Passeg...Giare in Primavera”, l’innovativa iniziativa del Consorzio Due Giare per promuovere il territorio attraverso camminate nei territori dei singoli comuni. Un modo per scoprire un grande patrimonio naturalistico, archeologico, architettonico, tradizioni e i sapori locali. La gestione tecnica della manifestazione è stata affidata alla società Sardegna Trail. L’itinerario d’esordio sarà ad anello e partenza e conclusione a Baressa. Nel corso della passeggiata a Baressa, verranno visitati il parco di “Marrogali”, centro storico, ulivi millenari e mandorli in fiore; a Baradili, invece, tappe nella Parrocchia, legata al culto di Santa Margherita, al nuraghe “Candeli”, al centro storico e alla mostra su Pinocchio. Chiusura con la degustazione di un prodotto tipico, a cura di Pro loco e volontari. Il percorso di 14 chilometri e mezzo è facile, adatto a camminatori abituali e con un dislivello di 150 metri.

© Riproduzione riservata