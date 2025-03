Questo pomeriggio e sabato prossimo, 8 marzo, a Baressa, è in programma l’evento sportivo inclusivo, aperto e tutti, per età e abilità, “Skymano – lo sport per tutti”. Patrocinato dal Comune, presso la palestra comunale di via Roma, dalle 16 alle 18, potrà partecipare ai due appuntamenti chiunque è interessato all’attività. Lo “skymano”, infatti, è un gioco sportivo adattato, di squadra, privo di contatto fisico tra le due squadre e inclusivo, in quanto possono giocare nella stessa formazione anziani, giovani, atleti e disabili. La partecipazione è aperta a tutti; per un corretto monitoraggio del progetto, durante l’attività, sarà richiesto ai partecipanti il nome e il codice fiscale da parte dell’organizzazione.

