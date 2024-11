L’obiettivo di garantire maggiore efficienza del servizio con l’installazione di alcune saracinesche che consentiranno una migliore regolazione delle pressioni in un’ottica di riduzione delle perdite.

I tecnici di Abbanoa da domani provvederanno all’installazione di nuove apparecchiature idrauliche nella rete idrica del centro abitato del Comune di Baratili San Pietro. Durante le operazioni, che saranno effettuate tra le 8.30 e le 14 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica.

Domani si verificheranno, quindi, cali di pressione e temporanee interruzioni in via Pascoli, in via De Gasperi angolo via Roma, e in via Battisti angolo via Garibaldi. Disagi mercoledì 6 in via Vivaldi, angolo via Sardegna e vico Nuova.

«Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24 - fa sapere l’Ente - Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni».

