Forse sono stati avvertiti da fumo che usciva dal cofano. Ed è per questo, con tutta probabilità, che non si registrano feriti sulla Statale 131, fra Uras e il bivio per Terralba, dove ha preso fuoco un Defender della polizia stradale.

L’agente alla guida ha fatto in tempo ad accostare sul ciglio della strada e i colleghi hanno abbandonato l’abitacolo e svuotato il bagagliaio: il contenuto è stato salvato.

Per il veicolo, invece, non c’è stato niente da fare: in poco tempo è stato avvolto dalle fiamme e trasformato in una carcassa rovente. Quando i vigili del fuoco lo hanno raggiunto non restava niente da tutelare dal rogo.

