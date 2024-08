Tre eventi, ad Assolo, dove le tradizioni della Sicilia e della Sardegna si incontrano. Sotto l’organizzazione dell’associazione culturale “Palazzo d’Inverno”, del Comune e con la collaborazione del Comitato Santa Lucia, sotto la direzione artistica di Betty Oro, l’8 e il 17 agosto doppia data sotto il segno della musica etnica e delle sue contaminazioni.

Giovedì 8 agosto, alle 21.30, negli spazi di “Casa Fanari”, in via Santa Maria, il concerto “Dalla Sardegna alla Sicilia – Un viaggio nella musica d’autore”. Sul palco Giusy Murgia Onnis (voce), Gianluca Podda (chitarra), Enrico Atzeni (pianoforte), Germano Seggio (chitarra), Marco D’Arpa ( basso) e Vito Di Pietra (batteria). Un sestetto che unisce poeticamente le sonorità tradizionali delle due isole, reinterpretate con stili moderni. Eventi che proseguono sabato 17 agosto con un doppio appuntamento.

Per la manifestazione “Arrogliu de Austu”, alle 21, in “Casa Fanari”, “Musica tra le Stelle”, con Gianluca Podda (chitarra e cori), Giusy Murgia Onnis (voce) e Enrico Atzeni (tastiere e cori). Alle 22.30, poi, gli eventi si spostano nella Piazza fronte Chiesa per una chiusura di serata tutta dedicata alla tradizione sarda con “Sonos in Cumpanzia”.

Protagonisti Gianni Sagheddu da Dorgali; Franco Corrias da Orgosolo; Pietro Tanda da Sarule; Michele Deiana da Quartu Sant’Elena; Alessandro Castellano da San Sperate. Nel progetto “Sonos In Cumpanzia" sono presenti, volutamente, diversi strumenti e generi musicali. Lo scopo è quello di partire dalle nostre radici culturali, per ricercare sonorità differenti che stimolino la fantasia, in un crescendo di melodie insolite nella tradizione sarda.

© Riproduzione riservata