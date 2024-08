Dopo la due giorni di Sennariolo la 27^ edizione di “Girovagando” arriva domani a Santu Lussurgiu. Il festival internazionale di arte in strada curato da Theatre en Vol prende il via alle 19 da piazza Suor Modesta con la scenografica parata “Steamplant Movement” di Shedan Theater - co-prodotta da Theatre en vol - che unisce clownerie, musica e macchinari fantastici per raccontare la marcia nelle città di cinque strani personaggi impegnati nella missione di ricostruire una civiltà umana su un pianeta devastato dalle guerre e lo sfruttamento.

Alle 21 trasferimento nel Cortile ex Asilo per lo spettacolo della compagnia Girovago e Rondella dal titolo “Manoviva”, che racconta il surreale e tenero micromondo di Manin e Manon, due minuscoli artisti “interpretati” da mani rivestite da piccolissimi abiti e oggetti di scena.

La chiusura è affidata in piazza Mercato alle 22 alla danzatrice Lucia Cocco, specializzata in danze orientali e rotanti, che nella intensa performance “La danza degli elementi” rievoca per il pubblico l’esperienza traumatica vissuta in prima persona durante il grande incendio del Montiferru nel 2021. L’azione scenica è accompagnata dall’installazione Totem di un alberello bruciato, adornato da fili di preghiera colorati che rappresentano sia le anime delle vite animali e vegetali perse sia il profondo impegno e amore delle tante persone che hanno lottato per la ripresa della natura, del bosco, degli oliveti e della vita in generale del Montiferru.

