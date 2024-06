Ad una settimana esatta dal 6 luglio, alle 19 di domani sera l’Ardia 2024 vivrà il suo primo ed importante appuntamento. Quando il sole sarà ancora alto, sa pima pandela Mario Meloni e i suoi fidi scudieri Michele Carboni e Costantino Atzas scenderanno al galoppo uno dopo l’altro da su Frontigheddu per le prove generali della corsa che fra sette giorni richiamerà a Sedilo ancora una folla preannunciata da record considerato che si svolgerà di sabato e domenica.

I tre capi corsa saggeranno terreno e cavalli per assicurarsi che tutto sia pronto al fine di condurre ancora una volta vittoriosi la corsa in onore di San Costantino. Entreranno a tutta velocità all'interno del santuario attraverso l'arco per salire poi in alto fino alla chiesa che domina l’anfiteatro naturale. Qualche giro attorno e poi di nuovo giù a sa Muredda e la risalita verso la Chiesa.

Grande attesa per vedere l'affidabilità dei cavalli che monteranno. Meloni sarà in sella a Cirilla, mentre Carboni ed Atzas hanno scelto rispettivamente Tenace e Principessa. Vista la loro grande esperienza i cavalieri sono pronti dare il meglio di loro stessi per preparare in maniera ottimale la grande corsa in onore di Santu Antinu.

