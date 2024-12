La raccolta firme da parte dei cittadini, in tutto 1200, ha fatto effetto. Domani mattina, 19 dicembre, alle 9.30, l’amministratore straordinario della Provincia di Oristano Battista Ghisu e il dirigente della Viabilità dell’ente, l’ingegnere Giuseppe Pinna, effettueranno un sopralluogo sulla strada provinciale 52 che collega la 49 per Arborea con Sant’Anna e la 131.

Saranno presenti la sindaca di Arborea Manuela Pintus e una delegazione di un comitato cittadino che nei mesi scorsi ha avviato una raccolta firme per chiedere la messa in sicurezza del tratto di strada, per un totale di sei chilometri.

Si tratta del principale collegamento in entrata e uscita con la statale 131, completamente dissestato. Il fondo è completamente sconnesso e l’aspetto è quello di una strada dismessa e abbandonata.

Un susseguirsi di buche che non lasciano scampo all’automobilista costretto agli slalom tra gli avvallamenti. Per sistemare l’intera pavimentazione stradale servirebbe circa un milione di euro, risorse che la Provincia avrebbe già individuato. La raccolta firme aveva l'obiettivo di chiedere un sopralluogo da parte della Provincia e della Regione. E poi un intervento.

