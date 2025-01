Dopo l'interrogazione sulla mancata pubblicazione delle tariffe della Tari sul sito del Ministero, motivo per il quale le cartelle pagate dai cittadini sarebbero nulle, ne arriva un'altra. I consiglieri comunali della minoranza del Comune di Arborea, Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras, hanno presentato una nuova interrogazione ma sempre sul servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Questa volta però puntano il dito sulla mancata fornitura di sacchetti e mastelli.

“Preso atto delle molteplici e continue segnalazioni da parte dei cittadini - si legge nel documento - visto il Capitolato speciale d'appalto dal quale si evince chiaramente che i sacchetti devonono essere forniti dall'impresa che gestisce il servizio appaltato dal Comune e constatato che al numero verde vengono fornite informazioni sommarie, chiediamo alla sindaca Manuela Pintus perché non sono ancora stati ricevuti i sacchetti ei nuovi mastelli di raccolta per gli anni 2024 e per l'anno in corso. Ma anche se l'amministrazione è a conoscenza delle problematiche e se ha intenzione di far valere ciò che è chiaramente riportato nel Regolamento e nella Carta dei servizi. Ci auspichiamo che alla domanda posta seguano delle risposte chiare ma soprattutto risolutive dei disservizi sinora patiti dalla cittadinanza”.

La minoranza sottolinea inoltre “che si ritiene ingiusto che i cittadini debbano trovarsi nelle condizioni di dover pagare tasse sempre più salate a fronte di sempre minori servizi”. Le risposte dovrebbero arrivare durante il prossimo Consiglio comunale.

