Partono nel giorno dell’Immacolata le iniziative di promozione turistica programmate per l’inverno dall’amministrazione comunale di Sorradile.

Il calendario di Inverno sul lago Omodeo si apre con la manifestazione “Per viottoli e sentieri”, un itinerario ambientale e archeologico che vedrà anche la presenza di Matteo Cara, geografo, membro del direttivo nazionale Cai e autore di “Camminare in Sardegna”. A Lochele sarà inaugurato il bene identitario “Sa Omo’e su Dottore”.

Quindi finale enogastronomico. L’11 dicembre appuntamento con “Il cammino dello spirito”, prevista la visita alle chiese rurali di santa Maria di Turrana, San Giovanni del Bosco, San Nicola di Nurotzo. Il 17 dicembre sarà inaugurato il presepe in trachite rossa. Il 23 pomeriggio si festeggia il Natale dei bambini mentre il 31 si sarà vita all’antico rito di Su Candelonzu.

Il 6 gennaio Befana in piazza, mentre il 16 e il 17 gennaio è in programma l’accensione di falò, rispettivamente per Sant’Antonio e San Sebastiano. Il 28 gennaio è in programma la giornata dell’albero . Due gli appuntamenti per il carnevale, il 16 e il 21 febbraio. Il ricco calendario di eventi si chiude l’11 marzo con il progetto di potatura e innesto degli alberi da frutto.

© Riproduzione riservata