Si chiama “Uomini & Donne... di sport”, la rassegna letteraria che prende il via a Ghilarza domani 30 novembre e che andrà avanti fino al 22 dicembre con la presentazione di quattro libri che raccontano di sport.

L'iniziativa è della libreria di Bachisio Medde. Domani si inizia con il libro “Gigi Piras, una vita in rossoblù” di Pietro Marongiu che dialogherà con lo stesso ex cannoniere del Cagliari. L’evento si tiene presso la club house del Tennis Club in via mons. Zucca. Venerdì 6 dicembre, alle 17 sempre al circolo tennistico, presentazione del libro di Stefano Arrica “Mio papà, il padre dello scudetto”.

Dialoga con l’autore il giornalista Andrea Contini. Sabato 14 dicembre al Circolo di Lettura in Corso Umberto alle 18, sarà invece la volta di "Mille panchine e più: Nino Cuccu”, il libro scritto da Luigi Roselli sul decano degli allenatori oristanesi. Domenica 22 dicembre alle 11 presso la libreria Medde in Corso Umberto sarà invece la volta del libro di Marcello Atzeni “Quattro mori a cinque stelle: I sardi alle Olimpiadi dal 1908 al 2024". Per la presentazione di questi due libri Cuccu ed Atzeni dialogheranno con il giornalista Serafino Corrias.

