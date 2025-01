Doni, tanti sorrisi e anche qualche lacrima. Nell’Unità Operativa di Pediatria dell’ospedale San Martino di Oristano, come ogni anno, sono arrivate tante associazioni e volontari per rendere più serene le festività natalizie per i piccoli pazienti ricoverati e anche per ringraziare tutto il personale del reparto. La prima visita è stata quella del sindaco di Oristano Massimiliano Sanna e dell’assessora ai servizi sociali Carmen Murru, accolti dalla direttrice dell’Unità Operativa, la dottoressa Enrica Paderi, che prima del Natale hanno consegnato tanti giochi ai bambini e fatto una donazione per l’acquisto di alcuni televisori

La grande generosità della signora Zaira si è concretizzata invece nella realizzazione e nel successivo dono di copertine e pigotte per i neonati. Altri doni sono stati poi consegnati dall’associazione Donatori Nati Polizia di Stato coordinati da Daniele Rocchi, dai Supereroi Acrobatici e dai docenti della scuola dell’infanzia di Palmas Arborea. I doni, due poltrone letto per le mamme, giocattoli e pacchi regalo, sono stati acquistati anche con il contributo delle associazioni United Forces Oristano Softair e Santa Croce Soccorso Oristano e l’Associazione dei Dipendenti del Ministero dell’Interno.

Ancora una squadra del comando dei vigili del fuoco di Oristano ha consegnato caramelle e dolciumi ai piccoli ricoverati. E sempre i vigili del fuoco del comando di Oristano hanno favorito la simpatica incursione delle Befane nel reparto di Pediatria, che hanno portato tanta gioia e allegria nelle corsie e nelle stanze dei piccoli ricoverati Altri sorrisi, sempre il giorno della festa dell’Epifania, grazie ai clown dell’Associazione Vip Sardegna “Insieme per donare un sorriso”. La direzione generale della Asl 5 di Oristano e tutto lo staff del reparto di Pediatria ringrazia tutti “per la vostra generosità”.

